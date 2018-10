Douglas: «Jorge Jesus nunca me foi dar um abraço»

Douglas chegou a Alvalade em 2016/17 porque era desejado por Jorge Jesus. Chegou com peso a mais, mas o central conta que o técnico elaborou com ele um plano e que rapidamente ficou em forma. Depois foi afastado da equipa e surgiu mais tarde o caso de doping. O brasileiro acusou um diurético, medicamento que, diz, lhe foi oferecido pela mulher, e. Veioe mais tarde a rescisão de contrato.Ao longo de todo este processo, o jogador lamenta nunca ter sido contactado pelo treinador. "Antes de ir para o Sporting já conversava bastante com o Jesus, mas depois do afastamento... Ele nunca mais me procurou, nem mesmo quando eu estava a treinar no campo ao lado. Nunca veio perguntar como é que eu estava, nunca foi me dar um abraço, nunca me desejou sorte. Pediu a minha contratação mas no fim deixou-me largado", contou, numa entrevista ao site 'Goal'."Mas não guardo mágoas, não sou de guardar mágoas de ninguém. Não tenho mágoas do Sporting, não tenho mágoas da direção ou do Jorge Jesus, nada disso. Desejo o melhor para todos. Mas que foi duro foi e eles sabem o que fizeram de errado comigo", acrescentou.O central passou por um processo complicado, mas diz que agora só pensa em encontrar um clube para voltar a jogar. "O meu empresário já está a trabalhar para ver se surgem clubes interessados. Na verdade, até já existem algumas coisas interessantes. Quero voltar a ser o Douglas de antes, tenho certeza que ainda vou dar muitas alegrias para todas as pessoas que convivem comigo ou que gostam de mim. Muito em breve o 'Douglão' vai estar de volta. Vou voltar a ser feliz."