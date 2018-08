Doumbia agastado com posição da SAD leonina

Seydou Doumbia reconhece que a saída dos leões é o melhor para ambas as partes, mas entende que a SAD está a tentar vendê-lo a qualquer preço e essa é a razão de ter recusado já diversas propostas para deixar Alvalade. A última das quais foi a do Bursaspor. A direção verde e branca e o clube turco já tinham tudo acertado para a saída do avançado costa-marfinense, mediante o pagamento de 1 M€, mas na última hora o jogador não deu o aval à transferência, apesar de o Bursaspor estar na disposição de cobrir as exigências salariais (2,5 milhões de euros por época).

A razão é simples: o avançado sente estar a ser desvalorizado, já que Sousa Cintra e seus pares têm demonstrado recetividade para negociar com todos os clubes que sejam capazes de cumprir com os pressupostos financeiros. Nesta altura da carreira, e apesar de uma época de menor fulgor, o jogador sente que ainda tem condições para continuar a jogar num clube de primeiro plano e, por isso, não quer ser ‘empurrado’ de Alvalade.

Numa reunião com os agentes, Seydou Doumbia transmitiu isso mesmo e estes agora vão tentar chegar a um consenso com a SAD do Sporting, pois a intenção do costa-marfinense não é deixar os leões por deixar. Aliás, o avançado só equaciona sair do clube caso possa continuar a carreira ao mais alto nível.



Comissão para o empresário é entrave



Quando Doumbia assinou pelo Sporting, há cerca de um ano, foi negociada entre Bruno de Carvalho e o agente do jogador, Jean Bernard, uma comissão de cerca de 700 mil euros, a ser paga ao empresário quando o costa-marfinense deixasse os leões. Por isso, qualquer que seja o destino do jogador, a verdade é que Jean Bernard terá sempre de receber o valor acordado com a anterior direção. O valor a pagar, que diz respeito a uma comissão de transação, tem sido igualmente um entrave em toda a operação.