Doumbia ainda espera ofertas

Idrissa Doumbia é mais um dos vários processos de saída que a SAD do Sporting procura resolver. Até agora, pelo que foi possível apurar, não apareceram propostas concretas pelo médio. O Galatasaray prepara-se para avançar, mas a intenção do costa-marfinense passa por dar o salto para uma das cinco principais ligas europeias.





Nesse sentido, o jornal francês ‘L’Équipe’ noticiou ontem o interesse do Angers em Doumbia, chegando a avançar com valores na ordem dos 10 milhões de euros. O nosso jornal confrontou Sébastien Larcier, o diretor desportivo do emblema francês que negou laconicamente o interesse no médio. E em Valentin Rosier.