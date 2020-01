Doumbia: «Ainda há pontos que preciso melhorar»

Doumbia chegou a Alvalade no último mercado de inverno e não tem dúvidas que o ingresso no Sporting foi muito positivo. "Sinto-me bem e tomei a melhor decisão. Estou feliz aqui e sinto-me melhor a cada dia que passa", afirmou o médio, ao jornal 'Sporting', onde destacou a evolução que tem registado: "Os treinadores e todo o staff têm-me ajudado a evoluir e a ser melhor dia após dia. Têm sido fantásticos comigo, é um prazer trabalhar aqui e sinto que estou melhor, mas também que há pontos em que ainda posso melhorar".





O internacional costa-marfinense reconhece que não conhecia a "grandeza" do clube e não hesita em considerar que está numa "montra" do futebol internacional. "Sabia que o Sporting era um grande clube, mas só quando cheguei aqui é que percebi que era maior do que aquilo que eu achava. As infra-estruturas, as condições e a grandeza do clube e todo o que o rodeia", acrescentou o jovem que também comenta a abertura de uma Academia no seu país: "O Sporting é uma montra mundial. Por onde passas as pessoas comentam que a formação no Sporting tem um nível incrível por isso acho uma ótima ideia o clube investir no futebol da Costa do Marfim, fico feliz por isso".Em relação à concorrência no plantel, o futebolista considera-a "saudável" e mostra-se apostado em assumir a herança deixada por Wiliam Carvalho. "Para mim é um prazer ter a possibilidade de substituir um jogador como o William. Espero fazer melhor, claro, e estar à altura. Quanto à concorrência vejo-a como algo bom", acrescenta antes de comentar a progressão de Rodrigo Fernandes e outros jovens oriundos da formação: "São muito bons! Os jovens do Sporting têm muita qualidade e valor. Já lhes disse muitas vezes que têm muita sorte por poderem trabalhar com a equipa principal. Penso que com o talento que têm devem aproveitar as oportunidades que lhes estão a dar".