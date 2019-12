Doumbia com clássico em risco

Idrissa Doumbia, médio do Sporting, arrisca-se a falhar o clássico com o eterno rival FC Porto, da 15ª jornada do campeonato, que está agendado para o dia 5 de janeiro de 2020. É que o internacional pela Costa do Marfim não viu amarelo na vitória de ontem (1-0, receção ao Moreirense) e basta ser-lhe admoestado na visita do Sporting ao reduto do Santa Clara, no próximo dia 16, segunda-feira, para cumprir a série de cartões e ficar automaticamente suspenso.