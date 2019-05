Doumbia: «Espero conseguir entrar no onze para a próxima temporada»

Idrissa Doumbia chegou ao Sporting apenas em janeiro e, por isso, teve meia época de apreendizagem. Agora, o jovem médio quer desempenhar um papel mais importante em 2019/20.





"Espero conseguir entrar no onze para a próxima temporada, é para isso que trabalhamos todos os dias. O que eu encontrei no Sporting foi uma verdadeira família e isso ajudou-nos nos momentos menos positivos", começou por dizer o costa-marfinense aos jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado, antes de partir para férias.Doumbia destacou a importância de Bruno Fernandes na sua adaptação mas admite como provável a saída do capitão do Sporting: "Vai ser muito difícil o Bruno Fernandes ficar no Sporting. Todos queremos que ele fique, mas vai ser difícil. Sempre me ajudou em todos os aspetos, dentro e fora de campo. Foi uma grande influência. Por tudo o que fizemos esta temporada queremos mais. Ganhámos dois [títulos], o que é muito bom. Voltaremos com mais vontade de fazer melhor e sermos campeões. Isso seria perfeito."A fechar, um elogio à massa adepta do Sporting: "Os adeptos foram fantásticos desde o início e isso viu-se na festa da Taça, no Estádio e na Câmara."