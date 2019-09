Doumbia festeja triunfo histórico

Com Idrissa Doumbia no banco, os sub-23 da Costa do Marfim qualificaram-se para a CAN da categoria. Após a derrota na receção à Guiné-Conacri na 1.ª mão (0-1), onde o médio do Sporting alinhou os 90’, os Elefantes venceram por 2-1 no derradeiro jogo. Dado que é habitual presença na sua seleção, Doumbia pode desfalcar os leões entre 8 a 22 de novembro, altura em que a competição terá lugar no Egito.