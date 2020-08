Doumbia não se equipou

À semelhança do que já sucedera no encontro de sexta-feira, com o Portimonense, Doumbia voltou ontem a não fazer parte dos planos de Rúben Amorim para a partida de preparação com o Belenenses SAD. Um sinal claro de que o costa-marfinense deverá estar de saída do Sporting, para dar sequência à sua carreira noutro clube.

A confirmar-se a partida do futebolista, contratado em janeiro de 2019, será o segundo médio de características mais defensivas a deixar o clube neste mercado, após Battaglia ter sido cedido, por empréstimo ao Alavés, de Espanha.

Também Luiz Phellype não se equipou ontem, mas este por não estar ainda totalmente recuperado da lesão.