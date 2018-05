Seydou Doumbia foi uma das grandes apostas da SAD no início da época, mas a verdade é que tudo indica que vai deixar o Sporting no verão. O jogador da Costa Marfim, de 30 anos, não correspondeu às expectativas e os leões estão na disposição de negociar o seu passe, mediante uma boa oferta. Como é óbvio, Bruno de Carvalho quer reaver o montante investido na aquisição do jogador à Roma e, por isso, não pretende deixar sair Seydou Doumbia por menos de 7,2 M€ (recorde-se que a SAD detém apenas 70 por cento do passe do costa-marfinense).

O jogador leonino, autor de 8 golos em 29 jogos, tem mercado e o Basileia – onde brilhou antes de assinar pelo Sporting – é um dos clubes interessados. Da China também há vários clubes com interesse no avançado, tal como ficou expresso na reabertura do mercado, em janeiro. Após o fim da época, o dossiê será revisto.