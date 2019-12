Doumbia safa-se e Coates fica ‘à bica’

Doumbia não viu qualquer amarelo e vai poder marcar presença no clássico, frente ao FC Porto, no próximo encontro do campeonato, que será também o primeiro dos leões no ano 2020. O médio estava em risco de exclusão, mas acabou por ficar ontem com a ficha limpa, pelo que Silas poderá contar com ele, no próximo jogo da Liga NOS.

Todavia, no rescaldo da partida de ontem, no terreno do Santa Clara, nem tudo foram boas notícias para o técnico leonino. É que agora, além do médio, há um outro jogador do plantel que passa a estar em risco de exclusão: Coates. Manuel Mota puniu o defesa uruguaio com um cartão amarelo, ficando este agora também ‘à bica’.