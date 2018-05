Continuar a ler

O costa-marfinense, de 30 anos, está vinculado ao clube leonino até 2020, mas não rejeita a possibilidade de deixar Alvalade mediante uma proposta mais vantajosa. O atacante tem mercado na China e, caso não se tivessem registado os incidentes do passado dia 14 de maio, até integraria a digressão ao Oriente que acabou por ser realizada por jovens jogadores.



Todos os acontecimentos ocorridos no Sporting durante as últimas semanas não alteraram a situação de Doumbia. A SAD continua apostada em transferir o passe do atacante devido ao elevado vencimento que aufere.O grande objetivo dos responsáveis leoninos é assegurar um outra solução ofensiva por números mais baixos, e que consiga oferecer um leque de opções técnicas mais alargado. Segundo foi possível apurar, Augusto Inácio já tem um conjunto de nomes referenciados e, nos próximos dias, vai tentar fechar este processo.