Duas ausências no penúltimo treino do Sporting antes da receção ao Boavista

O plantel do Sporting realizou este domingo o penúltimo treino antes da receção ao Boavista, marcada para terça-feira (20h30).





O técnico Rúben Amorim contou com todo o plantel, à exceção de Tiago Tomás e Bruno Tabata, que continuama realizar tratamento. Pedro Porro voltou a trabalhar de forma condicionada no relvado da Academia, em Alcochete.Os leões cumprem amanhã (10 horas) o último treino de preparação para o jogo com o Boavista. À tarde, pelas 19h30, Rúben Amorim fará a antevisão ao duelo com os axadrezados em conferência de imprensa, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade.