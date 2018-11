Duas baixas para Santa Clara

Tiago Fernandes chamou aos trabalhos da equipa principal Thierry Correia. O treinador interino dos leões só conta com Bruno Gaspar para a posição de lateral-direito e, por este motivo, convocou o defesa dos sub-23 para o treino de ontem.

Esta chamada do jovem está ligada à lesão muscular contraída por Ristovski, no jogo com o Arsenal, relativo à Liga Europa. O internacional macedónio sofreu uma mazela muscular na coxa direita que o afastou das partidas com o Boavista e o Estoril. Thierry Correia, ainda com José Peseiro no comando técnico, chegou a realizar dois treinos no plantel principal, mas acabou por ser utilizado por José Lima na partida com o Desportivo das Aves.

Igualmente de fora do leque de opções encontra-se Raphinha, que se lesionou na deslocação a Portimão e, nas últimas semanas, tem estado entregue ao departamento clínico dos leões. O extremo brasileiro ainda não poderá dar o contributo à equipa frente ao Santa Clara amanhã e dificilmente, pela falta de ritmo, terá condições de defrontar o Arsenal, em Londres, quinta-feira.