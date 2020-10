Dupla estreia promovida no Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sporting, promoveu duas estreias ontem, na partida com o LASK Linz que ditou a derrota dos leões (1-4) e consequente eliminação das competições europeias. Nuno Santos foi titular pela primeira vez, ocupando o lugar do lesionado Jovane Cabral que, aliás, já tinha substituído em Paços de Ferreira, na partida anterior. E Pote também teve a oportunidade de jogar de leão ao peito em jogos oficiais, pois foi um dos 9 jogadores infetados com coronavírus e falhou o arranque da temporada oficial. O ex-Famalicão entrou aos 66 minutos para o lugar de Luciano Vietto.