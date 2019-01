Dupla leonina reentra nas opções

Após a conquista da Allianz Cup, Marcel Keizer voltou a receber mais uma boa notícia, desta vez no âmbito do lote de disponíveis para o jogo de amanhã, em Setúbal. Conforme os leões deram conta através do seu site oficial, o técnico holandês já contou, no treino de ontem, com Bruno Gaspar e Fredy Montero.

Com efeito, o lateral português e o avançado colombiano trabalharam sem limitações, cabendo agora a Keizer decidir se já reúnem os índices físicos necessários para ir a jogo. Recorde-se que Bruno Gaspar ficou de fora duas semanas, a contas com um traumatismo na anca direita, ao passo que Montero debelou um traumatismo no tornozelo direito, problema que se arrastava desde dezembro.

Por outro lado, Petrovic e André Pinto recuperam das respetivas operações a fraturas dos ossos próprios do nariz. Battaglia é o outro leão lesionado.