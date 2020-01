Dyego Sousa fora dos planos do Sporting

De acordo com informações recolhidas por Record junto de fonte do Sporting, Dyego Sousa não é hipótese para os leões neste mercado de inverno.





O avançado representa os chineses do Shenzhen FC, para onde se transferiu em julho de 2019. A venda do passe do jogador foi realizada "mediante o pagamento da quantia de 5,4 milhões de euros", informou a SAD do Sp. Braga na altura.