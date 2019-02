"E, de repente, solta-se um gás": de Jefferson a Belfodil e aos dois jogadores especiais de Bruno de Carvalho

A direção presidida por Godinho Lopes "só chegou a meio do mandato mas quase acabou com o clube." "A situação era caótica. (…) No balneário, eram comuns situações de agressões entre atletas", revela BdC. Destinado "a sair", Jesualdo ainda criou um "problema ao lançar Bruma e Ilori em fim de contrato." Na última conferência de imprensa, após o 4-1 a Beira-Mar, "falou durante quase 20 minutos." "Como não fez nada do que combinámos, disse-lhe que não voltava a entrar no Sporting", relata Bruno. E Jesualdo já não foi ao Brasil com a equipa.Apesar de avanços e recuos, João Mário rumou ao Inter Milão em 2016 por valores recorde (40 M€+5M€). "Respeitou o clube até ao dia em que saiu", elogia BdC. Slimani é outros dos jogadores com lugar especial nas memórias de Bruno. "Costumo brincar e dizer que ele também é um fruto da formação leonina. Merece todo o meu respeito pela forma como sempre se entregou ao Sporting", escreve.Alexandre Godinho, ex-vogal da direção do Sporting, foi de propósito a Bogotá resgatar Teo Gutiérrez, em 2015, quando se soube que havia um concorrente português a posicionar-se para fazer o mesmo e desviar o avançado. "O Sporting não era o único clube português interessado. Quando as conversas já estavam adiantadas, soubemos que o FC Porto também queria o Teo", desvela BdC.No verão de 2014, o Sporting esteve "muito perto de contratar" o guarda-redes Kapino, porque era preciso "preparar a sucessão" a Rui Patrício. Kapino esteve em Lisboa mas o negócio caiu por exigência salarial de última hora. Belfodil não esteve nos planos mas não era um nome totalmente desconhecido de BdC. "O jogador foi-nos proposto por um agente e nós recusámos." Já Maurício teve a apresentação em risco e "muitos jornalistas foram-se embora e com razão." Motivo: o central assinou a pensar em valores líquidos e quando soube que eram brutos levantou a questão…