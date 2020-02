«E o Óscar vai para... Jérémy Mathieu»: Liga exalta golo do defesa do Sporting

A página oficial da Liga Portugal partilhou, este domingo, o golo apontado por Jérémy Mathieu no triunfo do Sporting (2-1) diante do Portimonense, em jogo da 20.ª jornada da Liga NOS.





O defesa francês, aos 31 minutos, estabeleceu a igualdade no marcador no Estádio José de Alvalade com um livre direto executando de forma exímia, sem dar quaisquer hipóteses de defesa a Gonda, guarda-redes da formação algarvia, que ainda tentou alcançar a bola, mas sem sucesso.Em noite de Óscares, a Liga Portugal brincou com a célebre frase 'E o Óscar vai para...' e partilhou o momento do defesa francês.