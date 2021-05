O Sporting venceu o Rio Ave por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da Liga. Os leões aumentaram provisoriamente para 9 os pontos de vantagem sobre o FC Porto e o resultado do clássico desta quinta-feira, na Luz, é decisivo para se saber quando poderá haver campeão. Record ouviu conhecidos adeptos doe leões sobre o jogo de ontem.



Morato (antigo jogador): "O Sporting dominou os 90’. O golo do Paulinho tornou as coisas mais calmas. Este Sporting tem consciência do valor que tem, o treinador também e é um grupo muito unido. Destaco o Paulinho, pelo esforço na frente, e o Palhinha, que é incrível."

Marco Chagas (antigo ciclista): "Foi um bom jogo, com muitas oportunidades. O Sporting teve uma atitude muito boa, frente a uma belíssima equipa. Dominámos e foi um jogo que não deixou dúvidas. É uma saga extraordinária para o Sporting, já cheira a título."

Júlio Isidro (apresentador): “Cada vez estou mais convencido de que vai ser campeão nacional. Foi um jogo com alma, convicção e podia ter feito mais golos. Já começo a imaginar a festa, o Sporting poder vencer o campeonato sem uma única derrota é fantástico, surpreendente.”