Editorial do Sporting destaca números de sócios

A edição n.º 3781 do Jornal Sporting desta quinta-feira realça, num texto assinado por André Bernardo, administrador da SAD do clube, a evolução do número de sócios dos leões, que têm assinalado "uma forte participação" nas decisões sobre o presente e futuro do conjunto verde e branco. No mesmo artigo, André Bernardo salienta ainda o número redondo de Sebástian Coates com a camisola do Sporting ao peito (200).





É o número de Sócios ativos do Sporting Clube de Portugal após a Renumeração. Inclui todos os Sócios com quotas regularizadas e aqueles com quotas em atraso até um máximo de dois anos (Abril de 2018).É o número de Sócios que tinha quotas em dia após a conclusão da Renumeração. Valor 33% superior ao de 2015: 54 711. Na última Renumeração, em 2015, o critério adotado foi incluir todos os Sócios com quotas por regularizar desde 2005, abrangendo assim um período de dez anos, versus os dois anos actuais, terminando com 120 435 Sócios ativos.É o número de Sócios que regressaram no âmbito da campanha "Eu Sou – Renumeração 2020", e que resultou num registo recorde de quotização, superando um milhão de euros. No período da campanha, o valor total de quotização ultrapassou os dois milhões de euros. Após apuramento contabilístico divulgaremos os números exactos. Não há lugar a numerologia, estes são os números. É relevante sim interpretá-los ao abrigo do contexto em que eles ocorrem. E em tempos de pandemia, com desporto à distância e a pior crise dos últimos 100 anos à porta, é de salutar a forte participação de todos os Sportinguistas. Parabéns ao Sporting CP!É o número de Sócios que marcou presença na Assembleia Geral (AG) de 30 de Junho de 2014. Na AG de 5 de Outubro de 2014 foram 360.É o número de Sócios que participou na AG de 2 de Outubro de 2016.É o número de Sócios que marcou presença na AG de 23 de Junho de 2017. 135 na AG de 29 de Setembro de 2017.É o número recorde de participação de Sócios numa Assembleia, de natureza eleitoral, registado no passado dia 8 de Setembro de 2018. São também números que retratam que é uma ínfima parte dos Sócios que participa nas decisões do Clube. Mesmo na Assembleia de maior participação, o número é relativamente baixo comparado com o potencial de Sócios que poderia participar. É revelador da atual incapacidade do Sporting CP em disponibilizar uma ferramenta capaz de assegurar a participação a todos os Sócios. A ferramenta existe, chama-se I-Voting. É a mais segura, mais abrangente e mais eficaz, mas os estatutos têm de a permitir. O Conselho Diretivo já apresentou proposta à Mesa da Assembleia Geral e foi nomeada uma comissão de trabalho para revisão dos estatutos no que concerne estritamente a este ponto. Neste caso, decidindo uma vez, os Sócios passam a poder decidir para sempre alterar os números de participação nas decisões do Clube. Como sempre, os Sócios decidirão. O Clube é dos Sócios, mas todos os Sócios têm de ter a possibilidade de poder decidir.PS –é o número de jogos de Leão ao Peito do nosso capitão. Obrigado, Sebastián Coates.", pode ler-se.