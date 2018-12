Eduarda Proença de Carvalho e Rita Garcia Pereira falam de inversão de estratégia

Eduarda Proença de Carvalho e Rita Garcia Pereira não têm dúvidas de que Bruno de Carvalho mudou o paradigma usado até agora. Ambas falam numa inversão de estratégia quando confrontadas com a declaração do antigo presidente do Sporting Eduarda Proença de Carvalho, ex-vice-presidente da MAG, diz que não pode existir um perdão ao ex-dirigente: "Bruno de Carvalho tem penalizações face a um estatuto anterior ao atual mas face ao regulamento disciplinar que ele próprio disse que se não fosse aprovado sairia do Sporting. Agora pede para não ser aplicado o regulamento que ele obrigou os sócios a aprovarem. É um estado de impunidade para uns e punidade para outros. Relembro que o Sporting tem regras e a regra disciplinar é uma das mais importantes. Ele próprio diz que errou, então se errou tem de sujeitar-se ao regulamento que ele próprio obrigou os sócios a aprovarem para se manter na direção. O post está bem escrito, é muito bem pensado, não foi à última hora como a 23 de junho. A mim pouco importa os fundamentos evocados ali. A verdade é que se olhássemos para o final e perdoássemos, que é o que ele pede, tínhamos de perdoar todos os para trás e para a frente. Godinho Lopes e Paulo Pereira Cristóvão tinham de entrar como sócios. Tinha de rasgar-se por completo as normas disciplinares implicadas nos estatutos e queimar o regulamento disciplinar. E nenhum sportinguista aceitará isso de bom grado", relatou à CMTV.Por seu lado, Rita Garcia Pereira, que integrou a Comissão de Fiscalização criada por Jaime Marta Soares, lembrou que o regulamento foi criado precisamente por Bruno de Carvalho."É uma inversão de estratégia. Não tendo funcionado inicialmente, houve uma inversão. Neste momento, até do que se percebe dos apoiantes de Bruno de Carvalho, o que se visa é dizer que para se pacificar o Sporting não podem existir sanções disciplinares, o que é antagónico com o que Bruno de Carvalho praticou antes. No mandato dele foram aplicadas sanções disciplinares a membros de direções anteriores. Ele pede para si o que não destinou aos outros", resumiu.