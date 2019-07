Eduarda Proença de Carvalho: «Não podemos cortar as pernas a uma pessoa como Bruno Fernandes»

A publicação A publicação

Eduarda Proença de Carvalho considerou numa publicação que fez no Facebook que o Sporting não "devia cortar as pernas a uma pessoa" como Bruno Fernandes, ou seja, que devia deixá-lo sair. A antiga vice-presidente da mesa da assembleia geral do Sporting, então liderada por Jaime Marta Soares, acrescentou ainda que o capitão leonino "foi um verdadeiro senhor"."Face às notícias, acredito que dia 4 nos despedimos do maior talento que o Sporting teve após Ronaldo! Que tenha sorte! Não podemos cortar as pernas a uma pessoa como ele. Não é justo! Por mais que doa... Foi um verdadeiro Senhor com todos os Sócios e com o Clube! Será Sempre o nosso BF8!", escreveu a antiga 'vice' da MAG.