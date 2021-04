Eduardo Barroso: «Com 10 pontos de avanço não tinha graça. Seremos campeões com sofrimento»

Eduardo Barroso está confiante numa vitória do Sporting em Braga, resultado que deverá fazer com que Rúben Amorim "assuma a candidatura ao título". À Rádio Renascença esta quinta-feira, o ex-presidente da mesa da Assembleia Geral dos leões sublinhou que mantém o otimismo mesmo com a diferença para o 2.º classificado mais 'curta' e fala nas faixas... depois do jogo em Braga.





"Se o Sporting ganhar em Braga, Rúben Amorim vai assumir a candidatura ao título. Vamos sair de Braga em 1.º lugar e vamos chegar em 1.º até o FC Porto ir à Luz; depois vamos ver o que o FC Porto faz na Luz. Acho que o Sporting ganha em Braga, mas se não ganhar ficamos em 1.º na mesma. O Paulinho está habituado a marcar em Braga. Fazia-nos falta um jogador com estas características, mas não tem rendido o que podia render, mas acho que vai dar o salto em Braga", afirmou, rematando um bem-disposto "telefone-me [depois do jogo com os minhotos] que eu digo-lhe que já tenho as faixas aqui em casa".E prosseguiu, apontando à 'imprevisibilidade' dos últimos jogos: "O Benfica perdeu em casa com o Gil Vicente, o Sporting empatou com o Belenenses SAD... vamos ver com calma. É evidente que preferia ganhar. Há uma apreensão com 4 pontos de avanço [caso o FC Porto vença o V. Guimarães] depois de termos tido 10... Mas não trocava a minha posição por nenhuma dos meus adversários. Qualquer um deles adorava estar na nossa posição. Foi muito importante manter a invencibilidade. Estar a perder por 2-0 a sete minutos do fim e ter empatado com toda a justiça, foi um grande sinal de que as coisas vão manter-se assim até ao fim. Se fossemos com 10 pontos ainda isto já não tinha graça nenhuma. Assim não; seremos campeões com sofrimento", concluiu.