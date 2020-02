Eduardo Barroso: «Critiquei Bruno de Carvalho pelo post; achei que tinha alguma graça, mas era ridículo»

Eduardo Barroso, antigo presidente da mesa da AG do Sporting, esteve esta terça-feira no tribunal de Monsanto como testemunha de Bruno de Carvalho no julgamento do ataque à Academia de Alcochete.





"Depois do post de Madrid [publicação após o jogo do Sporting com o Atlético, no qual o antigo presidente do Sporting criticou a atitude dos jogadores], houve um jantar em minha casa, com o José Eduardo, o Daniel Sampaio, o João Trindade e os meus filhos, em que fiquei com a ideia de que estava a ser criado um ambiente mais favorável aos jogadores do que a ele [Bruno de Carvalho]", recordou, sublinhando: "Não acredito que Bruno de Carvalho tenha sido o mandante [do ataque]. Se acreditasse, não estava aqui. Cometeu erros graves e entrou numa espiral destrutiva. Alertei-o para isso".Ainda a propósito do post, Eduardo Barroso acrescentou: "Critiquei-o muito pelo post. Achei que tinha alguma graça, mas era ridículo".