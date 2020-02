Eduardo entrou no canto que deu o terceiro golo turco

Dadas as incidências da partida, Silas revelou-se muito ativo no banco dos leões, especialmente no momento das substituições, procurando incentivar os jogadores desta forma.

Já na segunda parte, o técnico tinha dado ordens a Pedro Mendes para ir a jogo mas, à última hora, mandou travar a alteração e fez acelerar a entrada de Eduardo, quando Vietto já havia marcado deixando a equipa em vantagem na eliminatória.

Antes do canto de que resultou o terceiro golo da equipa turca, o treinador fez todos os esforços para colocar Eduardo em campo de forma a ajudar a defender. O médio foi a tempo, mas o Basaksehir acabou mesmo por garantir o prolongamento.