Eduardo está garantido

Eduardo é um reforço já garantido pelos leões que vai ser oficializado a muito curto prazo.

O acordo entre as partes é total e, neste momento, ainda só não foi fechado devido à burocracia que envolve todo o processo. Além do Sporting e do médio do Belenenses, o acordo também tem de passar pelo Internacional de Porto Alegre que emprestou o jogador aos azuis.

Antes de partir de férias, Marcel Keizer expressou o desejo de não perder muitos jogadores, mas, no meio-campo, corre este risco. Além da incerteza que paira sobre Bruno Fernandes, o técnico holandês também pode perder ainda Battaglia, que está a ser negociado. Fora dos planos dos responsáveis leoninos estão Francisco Geraldes, que deve rumar ao AEK, e Petrovic.