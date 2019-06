Eduardo está preso por detalhes

O terceiro reforço que Frederico Varandas anunciou que deverá ser oficializado nas próximas horas é Eduardo, que está apenas preso por pequenos detalhes. O Sporting, através do seu diretor desportivo Hugo Viana, já tem tudo acordado com o Internacional de Porto Alegre, emblema brasileiro detentor do passe do médio de 24 anos que deu nas vistas na última temporada ao serviço do Belenenses SAD. Um dos pormenores que falta resolver para os leões apresentarem o jogador está relacionado com o facto de o Belenenses SAD poder ainda exercer a opção de compra de Eduardo até ao final do mês. O negócio que deverá colocar Eduardo em Alvalade está avaliado em 3 milhões de euros.