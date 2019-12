Eduardo: «Estávamos qualificados, mas queríamos o 1.º lugar»

Titular numa equipa do Sporting com muitas alterações, Eduardo assumiu que o leão entrou para vencer diante do LASK Linz , mas que a falta de eficácia acabou por comprometer os íntentos da equipa de Silas."Entrámos para vencer, como sempre, mas hoje infelizmente não deu. Tivemos oportunidades mas não marcámos e eles fizeram golos. Estávamos qualificados, mas queríamos o 1.º lugar e não deu, agora é pensar já no próximo para o campeonato", começou por dizer, à SIC"Estão em plano igual. Entrámos em todos os jogos para ganhar e este não foi diferente. Aqui não se prioriza nenhuma competição.""O Bruno é um grande jogador, mas a equipa tem outros bons jogadores que jogaram hoje, mas infelizmente não deu para ganhar e agora é pensar no jogo com o Santa Clara que é para vencer."