Eduardo: «Estou preparado para o que Marcel Keizer quiser que eu faça»

O Sporting oficializou esta terça-feira a contratação de Eduardo , médio defensivo de 24 anos. O jogador brasileiro chegou do Belenenses e não esconde a satisfação pelo novo passo na sua carreira."Realizei um sonho, estou num grande clube da Europa. Agora vou atrás dos meus sonhos, quero ganhar títulos com esta camisola e, se Deus quiser, começamos já com alguns esta temporada", afirmou o agora médio verde e branco ao site oficial dos leões.Como jogador, Eduardo define-se como um jogador "técnico", que "gosta de ter bola e chegar perto da área", mas frisou: "Estou preparado para o que o mister Marcel Keizer quiser que eu faça."Eduardo mostrou-se "ansioso pela estreia" e deixou uma promessa aos adeptos: "Esta atmosfera é fantástica. Já joguei aqui como adversário, mas agora quero sentir o calor dos adeptos a favor. Sou um jogador que se vai entregar ao máximo dentro de campo, em busca da vitória. Espero dar muitas alegrias a todos."