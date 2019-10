Eduardo nega caso: «Acuña não gosta de ver penáltis»

O Sporting voltou na segunda-feira às vitórias com a conquista dos 3 pontos na Vila das Aves , com um penálti convertido por Bruno Fernandes. No momento do golo, Acuña virou costas para a baliza, não vendo o remate do capitão, uma situação que, nas palavras de Eduardo, nada significa no balneário."Balneário dividido? Jamais! O balneário é muito fechado, muito unido. Para o Marcos [Acuña] é normal, não gosta de ver penáltis quando outro jogador vai cobrar", afirmou esta quarta-feira o médio brasileiro em conferência de imprensa de lançamento do jogo da Liga Europa com o Lask Linz (amanhã, às 20 horas).E prosseguiu, sublinhando a importância da vitória na 7.ª jornada antes de mais uma ronda europeia: "Foi muito importante, mas agora estamos focados em fazer uma grande partida e contamos com o apoio dos nossos adeptos. Estamos confiantes e bem animados para jogar em casa e voltar a vencer".Eduardo reconhece que o confronto com a equipa austríaca será decisivo para as aspirações leoninas. "Precisamos da vitória e é isso que vamos buscar desde o princípio do jogo: os 3 pontos".