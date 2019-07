Eduardo: «Posso acrescentar muito ao Sporting»

Os 'bebés' de Keizer: sangue novo no estágio do Sporting na Suíça



No final do primeiro treino do estágio da Suíça , Eduardo falou à comunicação social e garantiu que está confiante para a nova temporada. O reforço leonino mostrou-se ainda confiante que pode agarrar um lugar no onze de Marcel Keizer."Posso acrescentar muita coisa ao Sporting. Claro que espero conquistar o meu espaço, afirmar-me como titular e aproveitar a minha oportunidade neste grande clube. Posso jogar nas posições de 'seis' e 'oito'. Estou preparado para cumprir a minha função", comentou o médio brasileiro que, na última temporada, representou o Belenenses SAD, por empréstimo do Internacional de Porto Alegre.Quanto ao que encontrou no Sporting, Eduardo foi claro. "São todos jogadores de grande qualidade. Todos do mesmo nível e eu estou muito feliz por fazer parte deste grupo", concluiu.