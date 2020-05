Eduardo Quaresma avalia os cinco companheiros da formação

Eduardo Quaresma foi um dos seis jovens chamados ao plantel principal juntamente com Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes, Joelson Fernandes e Tiago Tomás. O central foi desafiado a avaliar os seus companheiros, e destacou as características de cada um.





: "É um lateral-esquerdo incrível, gosto muito de uma característica dele que é a qualidade defensiva. É muito difícil passar pelo Nuno pois é muito rápido e inteligente a jogar. Nas tomadas de decisão, para mim, é dos melhores laterais esquerdos que já vi".: "É um central incrível pois é muito agressivo, forte, veloz e tem qualidade de passe. É um central completo, e eu gosto muito do Inácio".: "O Matheus é um monstro no meio-campo. Tive a oportunidade de jogar com ele nos sub-23 e gostava muito de fazê-lo. Ele toma boas decisões, progride muito com a bola, e isso é bom pois dá-nos muito caudal ofensivo. Ele tem muitas qualidades e assusta pois é um monstro".: "É o mais novo, mas não é pela idade pois é um grande jogador. No um contra um é muito forte, e já está melhor a defender, agora está mais comprometido. É um jogador com muita qualidade técnica".: "O Tiago Tomás é um ponta-de-lança que batalha muito, pressiona, não desiste. Depois tem aquele faro do golo que só os pontas-de-lança têm.O internacional sub-17 português também defendeu a aposta que o Sporting está a fazer na formação, e destacou a sua ligação ao clube. "O Sporting para mim é uma segunda casa para mim. Estou aqui desde os 10 anos e nunca me faltou nada, e é por isso considero o clube a minha segunda casa. Conheço as pessoas que trabalham aqui, desde os treinadores aos funcionários de limpeza e refeitório. Eu acho que este é o meu espaço pois tenho um amor muito grande pelo Sporting", acrescentou o defesa, na Sporting TV, nde ainda fez um balanço do trabalho que tem desenvolvido esta época: "Eu diria que tem sido uma das minhas melhores temporadas no Sporting, se não for a melhor. A pré-época com a equipa principal ajudou-me e motivou-me pois foi um sinal que reconheceram o meu trabalho ao longo destes anos. O que tenho feito é continuar a trabalhar no máximo, com muita ambição, para ser mais vezes chamado e ter uma oportunidade de um dia estrear-me na equipa principal".