Eduardo Quaresma chamado por Keizer no dia de estreia de Rosier

As imagens do segundo dia de trabalhos do Sporting



O Sporting cumpriu o segundo dia de trabalhos de pré-época com Valentin Rosier, mais recente reforço, a apresentar-se na Academia e Eduardo Quaresma, jogador que alinhou nos juvenis na temporada passada, chamado por Marcel Keizer.Durante a manhã, deu-se continuidade aos exames médicos e análises clínicas com a presença de Tiago Ilori e Idrissa Doumbia na CUF de Alvalade.O reforço apresentou-se no período da tarde para integrar a equipa, mas foi encaminhado para o departamento clínico, juntando-se a Rodrigo Battaglia. Já o jovem da formação, de 17 anos, juntou-se ao restante plantel, numa sessão que teve lugar no campo 8 da Academia.O próximo treino dos leões está marcado para sábado às 10h30, à porta fechada.