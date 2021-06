Eduardo Quaresma é brincalhão?: «Nos jogos claro que não, nos treinos só no meinho»

Eduardo Quaresma foi o convidado do mais recente episódio do podcast 'ADN de Leão', sucesso nas redes sociais do Sporting que neste caso colocou em conversa com o apresentador Guilherme Geirinhas o jovem central Eduardo Quaresma, de 19 anos, considerado pelos colegas que ali passaram... dos mais imaturos - brincalhões. O jovem campeão nacional fez, então, questão de desconstruir essa fama, apesar de admitir uma personalidade mais extrovertida.





"Quando é para brincar eu brinco, quando é para falar a sério, é para falar a sério. Muitas vezes veem-me como brincalhão. Mas veem-me no jogo: estou a brincar? Claro que não. Veem-me nos treinos… Nos treinos, brinco no meinho, mas quando os exercícios são a sério e o Rúben Amorim está ali, não é para brincar, é a sério. Os treinos são muito intensos, principalmente aquele da semana em que fazemos pernas lá fora [relvado] e vamos, depois, para o ginásio fazer pernas. São exercícios de poucos minutos, mas de intensidade enorme", atirou o defesa.Provando que está disposto a dar passos em frente, aponta à vida pessoal, onde... está a tirar a carta, perspetivando, igualmente, comprar casa, um conselho que veio do capitão Coates, com quem, vinca, alimenta uma excelente relação apesar da diferença de idades."Dentro de campo sempre fui um exemplo, daí ter sido capitão em vários escalões. Não sei o que determinava ser capitão. Eu gostava de ser capitão, mas era só mesmo para a braçadeira. Quando era miúdo não tinha a responsabilidade do Coates… Em muitas coisas tenho maturidade. Vou comprar casa… O Coates dizia-me sempre que tinha de sair de casa dos meus pais. O gestor imobiliário é o meu tio, portanto é tranquilo. Eu não sei cozinhar e sou preguiçoso, talvez me digam para sair de casa por causa disso. Também estou a tirar a carta e tenho quase carro", rematou.