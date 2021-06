Eduardo Quaresma e o capitão Coates: «Diz-me que sou o mais novo, para fazer e calar»

O único "puto" que reclama com os treinos de ginásio mais duros, promovidos por Rúben Amorim, é, por vezes, alvo de algumas 'duras' do capitão Coates. Quem o confessa é o próprio Eduardo Quaresma, no podcast 'ADN de Leão', cuja mais recente edição foi lançada esta terça-feira.





"Pergunto sempre ao Paulinho – do ginásio, o nosso terceiro Paulinho – se ainda temos pernas depois dos treinos. O Seba diz-me muitas vezes: ‘Tu não tens de falar, és o mais novo, só tens de fazer e calar’", conta, atirando, também, a outros elementos do grupo que se metem consigo, as 'cobras' Palhinha e Tabata. Nuno Santos, porém, também consta da lista..."Dou-me bem com toda a gente. Falo muito com o Seba, com o Feddal; o Feddal já me disse muitas coisas sobre a vida. Eles metem-se ‘bué’ comigo. O Palhinha… E o Tabata? É uma cobra… Dá um ‘sangue’ ao Nuno Santos. Eu digo qualquer coisa e ele vai lá dar ‘sangue’ [meter ferro]. Eu digo-lhe uma coisa e ele diz ao Nuno para ele vir logo para cima. O Palhinha, por exemplo, manda-me uma foto do Nuno Santos - de quem levo algumas chapadas, porque lhe respondo - para gozar com ele no nosso grupo de WhastApp, que me protege… Mas é ‘bué’ cobra", revelou.