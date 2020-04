Eduardo Quaresma: «Esta foi a minha melhor época e gostava que não terminasse já»

O jovem Eduardo Quaresma confessou, numa entrevista ao jornal 'Sporting' que estava a viver um grande momento antes de os campeonatos terem sido interrompidos, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.





"Foi a minha melhor época no Sporting. Estive sempre a um bom nível e fui recompensado com chamadas à equipa principal e à selecção de sub-19. Obalanço é muito positivo e, apesar de tudo, gostava que a época não terminasse já", admitiu o defesa, de apenas 18 anos.Depois de ter realizado a pré-época com a equipa principal, Eduardo Quaresma assumiu-se como titular dos sub-23 e ainda ajudou os sub-19 na fase final do campeonato. "Começámos muito bem a Liga Revelação, com dez vitórias nos primeiros dez jogos. Depois, baixámos um pouco o rendimento, mas isso faz parte do percurso de todas as equipas. Conseguimos ultrapassar essa fase menos boa e realizar bons encontros. Foi positivo porque todos os jogadores evoluíram, tanto a nível físico como mental, técnico e táctico."Admirador de Jérémy Mathieu e de Virgil van Dijk, do Liverpool, o jovem central já teve a oportunidade de trabalhar com Rúben Amorim. "É um técnico muito exigente e que vem com o objetivo de recolocar o clubeno lugar que este merece. Dá-nos liberdade, mas também nos chama à atenção quando é necessário. Vai obrigar-nos a correr ainda mais eacho que pode vir a dar muito ao Sporting."