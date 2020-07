Eduardo Quaresma "estava a precisar de respirar"

Quando saiu a constituição das equipas, a maior surpresa foi ver que Eduardo Quaresma, que vinha a ser titular desde a retoma do campeonato, nem no banco estava. No entanto, a explicação é simples e Rúben Amorim deu-a na conferência de imprensa. “O Quaresma estava a precisar de respirar, física e mentalmente. Tem tido muita pressão sobre ele e senti isso nos jogos com Belenenses SAD e Gil Vicente. Senti-o cansado”, referiu o técnico, salientando a importância da gestão do esforço: “É preciso não esquecer que estes jovens eram dos sub-19 e há jogo daqui a três dias. Eles não estavam habituados a este ritmo.”