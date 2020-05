Eduardo Quaresma: «Mathieu é o meu maior exemplo»

Eduardo Quaresma é um dos seis jovens que Rúben Amorim promoveu para trabalhar com o plantel prinicipal. Conforme Record avançou, o central terá a oportunidade de estrear-se na equipa principal a curto prazo e, numa entrevista concedida à Sporting TV, o jovem destaca o trabalho que tem desenvolvido nas últimas semanas.





"Fiquei muito feliz quando soube que íamos regressar e voltar aos treinos na Academia, e tem sido bom estar junto do grupo todo outra vez. Estamos aqui a aprender com os melhores, e é isso que eu procuro fazer todos os días. Já sentia saudades da bola e do relvado. Estas últimas semanas têm sido boas", garantiu o jogador que também falou da aprendizagem que tem realizado com os mais velhos: "Desde que cheguei aqui foram todos cinco estrelas. É um grupo muito unido que me aceitou muito bem. Eu gosto muito deste grupo pois nota-se que liga muito à formação, e é isso que o Sporting faz. Por vezes os miúdos da formação não são muito bem aceites, mas este grupo aceita-os".Titular indiscutível nos sub-23, Eduardo Quaresma reconhece que tem "aprendido muito", e até elegeu a sua referência interna. "O Mathieu é o meu maior exemplo no Sporting, ele é incrível, quando o vi pela primeira vez no treino pensei que não era bem real, que não era ele...depois fui vendo, habituando-me, e cada vez gosto mais do ver jogar e de treinar com ele. É só incrível!", defendeu o jogador que também não deixou de elogiar os restantes concorrentes: "São jogadores que representam muito para mim devido à posição, e também são referências no grupo. Têm-me ajudado muito em termos posicionais, na concentração...em tudo o que é o treino eles ajudam-me e procuram o melhor para mim, seja no posicionamento ou nas linhas defensivas. Sempre que acerto dão aquela moral para não ficar muito nervoso. Eles ajudam-me muito, os quatro".O defesa também comentou os primeiros dias de trabalho com Rúben Amorim, e não poupou elogios ao treinador. "No primeiro dia que chegou aqui disse-nos que ia ser muito exigente, mas que também nos ia dar liberdade, e é isso que temos visto. Nos treinos exige muito de nós e, mesmo sendo um treino por setores, exige sempre o máximo. Ele diz que temos de correr, de querer mais que os outros pois somos ‘o Sporting’ e eu concordo com ele. Acho que é um grande treinador que só vem ajudar o Sporting", defendeu.