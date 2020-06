Eduardo Quaresma recorda 'cueca' frente ao Paços e o Golden Boy: «Não é só o Sporting que vê o meu potencial»

Eduardo Quaresma recordou os dois jogos já realizados pelo Sporting até ao momento, destacando vários momentos das partidas contra V. Guimarães e Paços de Ferreira.

"Em Guimarães estava um bocado nervoso, mas é normal. Era o primeiro jogo e frente a uma equipa difícil, mas quando o jogo começou comecei a fazer aquilo que faço sempre. Acho que a minha estreia foi muito boa, foi um misto de emoções e passou-me tudo pela cabeça. Frente ao Paços Ferreira o jogo também me correu muito bem, agora é continuar a trabalhar", começou por dizer o central de 18 anos à Sporting TV, após renovar pelos leões até 2025, recordando depois a 'cueca' no jogo com o Paços de Ferreira: "É um lance normal de jogo. Era a única coisa que se podia fazer naquele momento. Não foi sorte, foi qualidade (risos)."

Estreia de mais jogadores

"Trabalharam como eu para se estrearem. O Nuno e o Matheus já tiveram essa sorte, o Inácio e o Tiago Tomás têm de continuar a trabalhar e mostrar ao míster Rúben Amorim e ao plantel que estão aptos para a estreia. Só demonstra a qualidade que temos na formação. Estamos num clube muito grande e ser formado num dos maiores clubes é um motivo de orgulho. Sei que muitos gostavam de estar aqui e eu tenho a sorte de estar e de ter sido formado neste clube".

Golden Boy

"Não estava à espera, é fruto do meu trabalho e demonstra que não é só o Sporting CP que vê o meu potencial. Estar entre os 100 melhores jovens do Mundo é muito bom".

Promessa aos sportinguistas

"Podem contar comigo por mais uns aninhos. Espero fazer-vos felizes e conquistar muitos títulos".