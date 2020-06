Eduardo Quaresma renova com o Sporting até 2025 e fica com cláusula de 45 milhões

Eduardo Quaresma renovou contrato esta terça-feira com o Sporting. Tal como Record havia avançado, o jovem central de 18 anos prolongou o vínculo até 2025 e fica agora com uma cláusula de 45 milhões de euros. Terá também um aumento salarial, que deverá corresponder ao recente estatuto de membro da primeira equipa (num patamar salarial que costuma rondar 120 mil euros).





O nosso jornal sabe que já havia acordo antes do jogo com o V. Guimarães, encontro esse em que Quaresma se estreou a titular.Esta é uma prova de confiança da SAD no camisola 72, coincidente, de resto, com o facto de Quaresma ter conquistado a titularidade no onze do treinador Rúben Amorim, após um mês a trabalhar com a equipa principal.