Eduardo Quaresma, "um menino que sempre sonhou" com a estreia pela equipa principal do Sporting

Eduardo Quaresma, defesa-central do Sporting, reagiu esta sexta-feira à estreia como titular pela equipa principal do Sporting no empate (2-2) de quinta-feira, a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, diante do Vitória de Guimarães.





A estreia de um menino que sempre sonhou com isto . Não foi o resultado que nós merecíamos mas vamos dar mais, obrigado pelo vosso apoio em casa pic.twitter.com/RHavRhBLeu — Eduardo Quaresma (@eduardo_edu_72) June 5, 2020

Em mensagem publicada nas redes sociais, o jovem central dos leões disse que a titularidade pela equipa verde e branca foi algo com que "sempre sonhou", apesar do resultado não ter sido o mais desejado.A estreia de um menino que sempre sonhou com isto. Não foi o resultado que nós merecíamos mas vamos dar mais, obrigado pelo vosso apoio em casa", escreveu, na página oficial do Twitter.