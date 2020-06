Eduardo Quaresma: «Vibro ao segundo cada vez que visto esta camisola»

Eduardo Quaresma renovou com o Sporting até 2025 e não esconde a sua alegria. O jovem jogador, de 18 anos, produto da formação leonina, revela em declarações à Sporting TV que trabalhou muito para chegar a este patamar, mas que não quer ficar por aqui.





Há dois anos o jovem defesa central assinava o seu primeiro contrato como profissional. "Estou muito feliz. É um misto de emoções e de conquistas. Há três anos não esperava estar tão rapidamente onde estou agora. Sei que foi tudo graças ao meu trabalho, mas não quero ficar por aqui. Quero continuar, conquistar títulos com o Sporting e fazer história neste clube", referiu, acrescentando: "Esta renovação só demonstra que o clube acredita em mim e que eu acredito no clube. Vamos manter-nos juntos durante mais uns anos."Eduardo não esconde, por outro lado, que se sente como um exemplo para os miúdos da formação. "Já estive na posição deles, fiz toda a formação. Tive a sorte de dar o salto dos sub-17 para os sub-23 e agora para a equipa principal, mas tudo é possível com trabalho, esforço e dedicação e depois vem a parte da qualidade. Estamos num clube que aposta na formação, portanto todos os miúdos têm de acreditar que conseguem chegar onde eu cheguei."Mas já sentiu as diferenças. "As diferenças são grandes porque cresci muito num clube que me deu tudo, e continuo a crescer e a aprender com os mais velhos".Nos escalões de formação diz-se que entrava a cantar a marcha do Sporting... "O Sporting é a minha segunda casa, um clube que me deu tudo. Sinto e vibro ao segundo cada vez que visto esta camisola. É um orgulho muito grande e, por isso, os sentimentos vêm à flor da pele. A canção é só mais uma prova de que gosto muito deste clube".