Eduardo supera exames médicos no Crotone

Eduardo Henrique, médio do Sporting, está cada vez mais perto de se tornar reforço do Crotone, da Serie A italiana. O brasileiro terminou ontem os testes médicos, que superou como previsto, de acordo com a imprensa local.

O médio leonino viajou anteontem para Itália e ficou na capital, Roma, onde começou a realizar os exames clínicos necessários, que ontem concluiu, para se poder tornar reforço do recém-promovido ao principal escalão transalpino. Passando as questões médicas, será, agora, um pequeno passo até o Crotone anunciar oficialmente Eduardo, de 25 anos, como reforço para a época 2020/21.

O brasileiro, recorde-se, chega à capital da região da Calábria emprestado pela SAD verde e branca até ao fim da temporada. O negócio contempla, também, uma opção de compra que poderá render 4 milhões de euros aos cofres leoninos, desde que Eduardo vingue no futebol italiano.

A opção de rumar a Itália acabou por ser do próprio brasileiro, que também foi sondado pelos espanhóis do Alavés, pelos gregos do Olympiacos e pelos turcos do Trabzonspor. De leão ao peito, Eduardo realizou 22 jogos e não convenceu.