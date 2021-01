Egípcios anunciam período de experiência de jovem promessa no Sporting

Os egípcios do Arab Contractors anunciaram esta sexta-feira, através de comunicado emitido nas redes sociais, que o jovem extremo Youssef Hassan, de apenas 17 anos, irá cumprir em fevereiro um período de testes de uma semana no Sporting, tendo em vista uma eventual transferência no mercado de verão.





Considerado como uma das maiores promessas do clube, Hassan estreou-se pela equipa principal do Arab Contractors na temporada passada, totalizando até ao momento três partidas pela formação sénior. Para lá deste estatuto que vai ganhando, o extremo é um dos elementos habituais na seleção de Sub-20 do Egito, procurando com esta experiência ficar mais perto de seguir os passos de Mohamed Salah e Mohamed Elneny, os dois jogadores mais sonantes que saíram daquele clube do Cairo rumo à Europa.