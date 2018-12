Eintracht Frankfurt anuncia saída de Francisco Geraldes 

O Eintracht Frankfurt anunciou que Francisco Geraldes "deixou o clube com efeitos imediatos" já a partir deste domingo. Confirma-se assim oficialmente o regresso ao Sporting, como Record já tinha adiantado.O clube alemão agradece o empenho do jogador português e faz votos para que não tenha mais lesões na carreira.Francisco Geraldes vai marcar presença no treino de 26 do Sporting, ou seja na sessão solidária que os leões fazem habitualmente nesta altura do ano. O médio será mais uma opção para Marcel Keizer, depois de na primeira metade desta época ter estado emprestado ao Eintracht Frankfurt.A inscrição, essa, será feita no dia 2 de janeiro, podendo o médio, a partir daí, ser utilizado pelo treinador holandês.