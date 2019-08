Eintracht Frankfurt e a demora na transferência de Bas Dost: «A culpa não é do jogador...»

Continua a dar que falar a verdadeira novela em torno do futuro de Bas Dost. Depois de superada a primeira barreira de tempo definida pelos alemães (noite de quarta-feira, na véspera do playoff da Liga Europa) e das declarações de Fredi Bobic em jeito de ultimato , agora foi a vez de Bruno Hübner, diretor desportivo dos alemães, falar da situação e explicar o que está em causa."Continua a ser o nosso desejo e vamos continuar em busca de conseguir essa contratação. É complicado colocar as culpas no jogador. Não é culpa dele... A verdade é que chegámos a acordo com o Bas Dost muito rapidamente e também com o próprio Sporting. O jogador está desesperado para vir para cá. Infelizmente, não podemos dizer o que se está a passar nos bastidores", declarou o dirigente dos germânicos.Lembre-se que, apesar do impasse na sua situação, o avançado holandês treinou-se esta sexta-feira integrado no plantel do Sporting.