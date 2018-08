Dias Ferreira apresentou esta sexta-feira a sua lista candidata à presidência do Sporting e revelou alguns dos nomes que o irão acompanhar no sufrágio de dia 8 de setembro.Na lista do advogado, de 71 anos, Miguel Esperança Pina encabeça a Mesa da Assembleia Geral e Sérgio Lopes Cintra assume o Conselho Fiscal. Para além destes nomes, destaque para os elementos do Conselho Diretivo: José Braz da Silva ficará com a pasta das relações internacionais e academias, Luís Natário com a do futebol e Jorge Sanches com as modalidades. Ricardo Silva Oliveira é o outro membro.