Eixo de novo reforçado no treino

O Sporting realizou ontem mais um treino com vista à deslocação a Guimarães, no qual Rúben Amorim reforçou a aposta nos jovens da formação leonina, em concreto nos seus... centrais. Desta feita, o técnico contou com quatro reforços: além do guardião Diogo Almeida e do lateral-esquerdo Nuno Mendes, foram chamados Chico Lamba e Gonçalo Inácio, atletas que por norma atuam no eixo da defesa. Os dois últimos já são repetentes nos treinos da equipa principal com Amorim ao leme, que antes já havia ‘convocado’ outro central, no caso Eduardo Quaresma, o que estará por certo relacionado com a aposta no 3x4x3.





Refira-se ainda que, além de Mathieu, Renan e Luiz Phellype fizeram de novo tratamento às respetivas lesões.