Apesar de se ter demitido em bloco, a Mesa da Assembleia Geral mantém plena capacidade de decisão, não estando condicionada em qualquer ato, nomeadamente o pedido de uma AG de destituição, se for caso disso. O mesmo se aplica ao Conselho Fiscal e Disciplinar. Ambos os órgãos ficarão em funções até à tomada de posse dos sucessores. Os estatutos do Sporting, porém, determinam que, após a cessação do mandato, o líder da MAG tem de convocar eleições para uma data não superior a 45 dias. Se Marta Soares cumprisse este prazo à risca, tal significaria que haveria eleições a... 1 de julho, dia de aniversário do Sporting. Para a apresentação das candidaturas, os prazos são ainda mais rigorosos: têm de ser formalizadas até 30 dias antes do ato eleitoral, isto é, até 1 de junho, precisamente de hoje a duas semanas. Aconteça o que acontecer com o conselho diretivo, até 1 de julho terá de haver eleições para a MAG e para o Conselho Fiscal e Disciplinar.