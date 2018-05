Enquanto não há desenvolvimentos sobre a situação do conselho diretivo, a mesa da assembleia geral (MAG) e o conselho fiscal e disciplinar (CFD) do Sporting estão demissionários desde a passada quinta-feira, dia 17. Qualquer que seja o desfecho do impasse em torno da direção, ou melhor, mesmo que Bruno de Carvalho continue em funções, Jaime Marta Soares está obrigado pelos estatutos a convocar eleições no mais breve prazo, aliás como o próprio deu a entender na semana passada, após o ataque à Academia, e no domingo, dia da final da Taça de Portugal. Comonoticiou em momento oportuno, os estatutos determinam que, em caso de cessação de mandato da MAG ou do CFD, Marta Soares tem de convocar eleições para os órgãos em causa para uma data não posterior a 45 dias contando a partir do ato da demissão, ou seja, até 1 de julho. Outro ponto, contudo, coloca maior urgência nesta convocatória: a apresentação de candidaturas tem de ser feita até 30 dias antes das eleições, o que faz com que os prazos encurtem até ao dia 1 de junho, dentro de pouco mais de uma semana. Ora, se a direção não cair e este cenário avançar, qualquer sócio interessado em formar uma lista já tem muito pouco tempo para o fazer.